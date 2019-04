Francisco Camps: "Le pido a Mónica Oltra, comunista e independentista, que me deje de insultar"

En Valencia se ha celebrado el acto de conciliación por la querella que interpuso el expresidente Francisco Camps a Mónica Oltra por las declaraciones que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana hizo en Al Rojo Vivo el pasado mes de enero: "A mí las rastas no me molestan, me molesta la gente que lleva trajes pagados con dinero sucio".

Oltra no ha acudido a los juzgados. según dice, ha tomado la decisión para no contribuir al "espectaculo de Camps". El expresidente de la Generalitat la ha criticado duramente a la salida de los mismos. Camps ha tachado a Oltra de ser "poco valiente".