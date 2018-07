Francesc Homs, a Sánchez: "Usted es una mala copia del estilo del señor Rajoy"

EL PORTAVOZ DE DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT PONE SOBRE LA MESA LA CUESTIÓN CATALANA

El portavoz parlamentario de Democràcia i Llibertat ha señalado, durante su intervención, que su partido representa "a dos millones de catalanes", y que Sánchez usa la ley "como una excusa para no hacer política". Si bien ha señalado estar comprometido "con el diálogo y el pacto", cree Homs que sin votar "no se puede resolver el problema de Cataluña". En este sentido, señala el portavoz: "Como no vemos ningún cambio, nuestra posición es 'no'".