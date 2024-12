La Fiscalía intentará demostrar durante el interrogatorio que Ábalos era el "superjefe" de una organización criminal

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se defenderá por primera vez en sede judicial de las múltiples acusaciones en su contra. Este jueves a las 10.00 horas, acudirá ante el Tribunal Supremo para dar explicaciones de forma voluntaria de los indicios que apuntan a que pudo tener un "papel principal" en el 'caso Koldo' y responderá a las acusaciones del supuesto conseguidor de la trama Víctor de Aldama. En esta declaración y según fuentes fiscales a laSexta, la Fiscalía intentará demostrar que Ábalos era el "superjefe" de una organización criminal.

Estas fuentes han trasladado que el representante de la Fiscalía en la investigación, el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón Cánovas, va a centrar su interrogatorio no solo en las acusaciones realizadas por Aldama, sino también en el "resto de evidencias" que aparecen en el sumario para intentar demostrar que Ábalos era el "superjefe" de una organización criminal, como "decían algunos investigados en las intervenciones telefónicas".

No obstante, la parte menos atada de la investigación, señalan, es la relativa al cobro de las comisiones, ya que al ser aforado no se le ha podido practicar ninguna investigación patrimonial. En todo caso, dichas fuentes apuntan que no es tarde para abrir esa vía de la investigación: "Los correos, wasaps y ordenadores se pueden borrar. El patrimonio, las sociedades o las cuentas, no".

Al exministro se le atribuyen indiciariamente cuatro delitos de corrupción: los tres que le atribuyó el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -organización criminal, cohecho y tráfico de influencias- y el de malversación, que añadió el Supremo cuando abrió la causa contra él.

Según fuentes de la defensa de Ábalos, el exministro va a contestar a todas las partes, incluida la acusación popular unificada dirigida por el Partido Popular. Sin embargo, afirman que su representante negará el cobro de comisiones y que estuviera al frente de una organización criminal, así como las principales acusaciones de Víctor de Aldama.

Mientras, todo está preparado para una declaración mediática y muy política. En ella, estarán presentes el juez instructor de la Sala Segunda del Supremo, Leopoldo Puente; el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez; los letrados de Víctor de Aldama y de Koldo García, José Antonio Choclán y Javier Pimentel, respectivamente. Asimismo, la acusación popular unificada dirigida por el PP, que dirigirá Alberto Durán. Durán es el responsable de los servicios jurídicos del PP y asumió el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas.

El resto de acusaciones populares (Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum y Adade) intentarán que uno de sus representantes esté presente en la sala de vistas aunque no puedan dirigir preguntas al investigado. Las suyas las tendrá que leer el abogado del PP.