Los fiscales reivindican su independencia tras las palabras de Pedro Sánchez en las que ha dado a entender que la Fiscalía General del Estado "depende" del Gobierno para argumentar así que traerá de vuelta a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Las Asociaciones de Fiscales han emitido un comunicado para "recordarle" al presidente en funciones que la Fiscalía es independiente y "no cumple órdenes del Ejecutivo". "Las Asociación de Fiscales quiere manifestar que la Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad. La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable".

También la Unión Progresista de Fiscales: "La UPF quiere dejar constancia que la Fiscalía es un órgano constitucional que ejerce sus funciones de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal norma que, además, regula la relaciones con el Gobierno limitadas a que este podrá dirigirse al Fiscal General del Estado para que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público y en tal caso, el/la Fiscal General del Estado (...). Hemos de recordar, por otra parte, la actitud siempre proactiva de la Fiscalía en relación a las euroórdenes a que viene vinculada la noticia".

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales se ha pronunciado en Twitter. Dicen que Sánchez "se equivoca. No puede dar ninguna orden al Fiscal, conforme a la ley: art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley, pero eso es otra historia".