El Fiscal General amplia seis meses la investigación al marido de Cospedal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que la investigación de la fiscalía sobre si Liberbank contrató "en diferido" para unos servicios inexistentes a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "está en la recta final". Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de pronunciar una conferencia en la Universidad Católica de Valencia, al ser preguntado si respalda que la fiscalía investigue a López del Hierro.

Fuentes del Ministerio Público informaron de que la Fiscalía General del Estado ha concedido a la de Cantabria la prórroga de seis meses que ésta pidió para seguir tramitando las diligencias de investigación en relación con este asunto. "Se ha producido una denuncia, la fiscalía ha abierto unas diligencias de investigación; transcurrido el tiempo de los seis meses previstos, si la investigación no se ha judicializado o concluido en fiscalía, automáticamente hay que proceder a la prórroga de las diligencias de investigación, lo cual no significa nada, sino que no se ha podido completar aún la investigación por parte de la fiscalía de Cantabria", ha señalado Torres-Dulce.

"Creo que está en la recta final y obviamente necesita tiempo. Esto no significa que se vaya a agotar el plazo de seis meses de la segunda prórroga", ha añadido. Al respecto, ha explicado que estas prórrogas se producen "automáticamente" y él mismo las firma a diario y de forma continuada: "No voy a decir numerosamente, pero sí en alto número porque hay numerosísimas diligencias de investigación, afortunadamente desde el punto de vista de la actividad de promoción de la justicia que tiene la fiscalía".

Cospedal: “Lleva trabajando 40 años"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal defiende a su marido, Ignacio López Hierro, asegurando que “lleva trabajando 40 años, mucho antes de conocerme a mí o ser mi marido”.

"Se pone una denuncia y la Fiscalía está investigando, por cierto desde agosto, que ya es tiempo para investigarlo" ha señalado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press en la que se ha mostrado sorprendida porque se abordase un "tema personal".