¿Cómo son y cómo votan los electores españoles? si hablamos de los votantes más fieles, esos son, según los expertos, la población de mayor edad, la más acomodada económicamente y la más informada políticamente. Frente a ellos están los electores llamados "infieles o promiscuos", o lo que es lo mismo, el votante que en dos elecciones ya ha votado a partidos distintos.

Un perfil que, sociológicamente, tiene un papel fundamental en la democracia. Según afirma el politólogo Sebastián Lavezzolo, "Cuando los partidos políticos sienten que tienen un electorado crítico y que pueden ser infieles, les obliga a atender sus demandas, reformular sus programas electorales de cara a cumplir esa función que es representar a sus representados".



Los más infieles son, dicen los expertos, los jóvenes, pero también se abstienen más que la población de mayor edad. Ante una cita electoral, ambos grupos, jóvenes y mayores, tienden a votar de forma diferente. La politóloga Marta Romero lo explica: "Los jóvenes se decantan más por las fuerzas emergentes y los más mayores, por los partidos tradicionales".



También las mujeres prefieren a los partidos tradicionales frente a los emergentes y además, son las más indecisas cuando se les pregunta por su preferencia de voto: "Si no están muy seguras de la repuesta, no la proporcionan. Es algo que no ocurre con los hombres que arriesgan más a la hora de dar su respuesta".

Y entre solteros o emparejados ¿quién vota más?, Alberto Penadés, profesor de sociología de la Universidad de Salamanca tiene la respuesta: "Las personas solteras votan mucho menos que las personas que viven con alguien porque ya tienes con quien hablar de ello y quien te controla ese deber social".

Tendencias que podrían cambiar este 20D, unas elecciones que los expertos califican de cambio y no de continuación.