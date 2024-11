Los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, en una visita a la localidad de Paiporta tras los daños producidos por la DANA, han sido recibidos con insultos y lanzamiento de objetos, una situación que Antonio García Ferreras ha calificado como "explosión de rabia" que "no iba contra el rey, iba contra los responsables políticos".

El director de Al Rojo Vivo ha destacado que el rey "ha estado a la altura" por su decisión de acercarse a hablar con varios jóvenes indignados: "Lo cierto es que el rey ha estado a la altura. Ha decidido acercarse al grupo de ciudadanos indignados para charlar con ellos, para intentar calmarlos. Es evidente que la protesta de hoy no iba contra el rey, iba contra los responsables políticos que tienen que gestionar este desastre. Ver al rey tener el valor y audacia de, en un momento como este, decida acercarse sabiendo que le puede golpear cualquiera porque hay indignación suficiente contra ellos".

"Muy cerca de donde estaba el rey estaba Carlos Mazón y es que los gritos de 'asesino', que son durísimos, van dirigidos a los responsables políticos y el Gobierno central tiene que analizar la situación porque el líder del Estado para la gestión post DANA es el president de la Generalitat Valenciana, pero está arrastrando, en su lamentable, ineficaz, incompetente, incapaz gestión, al Gobierno de España. Los ciudadanos allí, que no tienen nada, no discriminan a la hora de saber quién tiene que autorizar o no", ha añadido.

Por otro lado, Ferreras ha apuntado que era previsible una reacción así del pueblo valenciano en una visita en la que se juntaban los reyes y los responsables políticos: "Viven en un mundo extraterrestre los que no han sido capaces de preveer que cuando el rey llegase a Paiporta la rabia no iba a estallar cuando le vieran junto a los responsables políticos".