EL PARTIDO QUIERE EVITAR EL RUIDO INTERNO

Después de haber hablado con varias federaciones socialistas Ferraz cree que sí puede haber un consenso para no celebrar tan pronto el congreso. No obstante, no todos parecen estar de acuerdo con las pretensiones de Pedro Sánchez. Esto es, que no se vuelva a hablar de primarias y congreso hasta que no haya Gobierno. Una maniobra que llega justo después de que se hayan disparado los rumores sobre la posibilidad de que Susana Díaz le dispute el liderazgo a Pedro Sánchez.