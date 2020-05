Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha afirmado en rueda de prensa que el que se produzcan nuevos rebrotes del coronavirus "es algo que puede pasar con mucha probabilidad", por lo que, según ha dicho, "todo el trabajo y todos los planteamientos que se hagan de control de riesgos tienen que estar basados en esa probabilidad alta de nuevos rebrotes".

"Garantías no tenemos, pero sí que tenemos que estar preparados para esa situación y es la que tenemos que tener en mente a la hora de enfrentarnos a los próximos meses", ha manifestado Simón, añadiendo que es una hipótesis con la que tienen que "trabajar como si fuera el futuro porque, de hecho, es lo que probablemente va a pasar".

"Estamos haciendo un esfuerzo para que si hay una segunda onda, el impacto sea menor"

Sin embargo, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha asegurado que "los mecanismos de control y el trabajo que se está haciendo para reducir la magnitud de estos rebrotes van a hacer que nuestro sistema probablemente no llegue a los límites a los que hemos llegado".

"Certezas no tenemos de nada. Tampoco sabemos si va a haber una segunda onda epidémica, no solo en España sino en todo el mundo el otoño que viene, pero sí que sabemos que estamos haciendo un esfuerzo para que esos rebrotes que es muy posible que haya sean pequeños, se puedan controlar rápido, y estamos también haciendo un esfuerzo muy importante para que si hay una segunda onda el otoño que viene, el impacto sea muchísimo menor del que hemos tenido", ha defendido.

"Resultaría muy difícil pensar que vamos a tener una onda epidémica de la magnitud que hemos tenido en esta primera, pero podría ser"

En este sentido, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha expresado que no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero que le "resultaría muy difícil pensar que vamos a tener una onda epidémica de la magnitud que hemos tenido en esta primera, pero podría ser".

"Es nuestro comportamiento lo que favorece o no la transmisión de la enfermedad"

"Yo creo que será quizás algo más controlada, pero eso va a depender no solo de lo que haga el sistema sanitario y las instituciones, sino también de cómo nos comportemos. Es al final nuestro comportamiento lo que favorece o no la transmisión de la enfermedad, al margen de que en algunos núcleos concretos la responsabilidad institucional sea mayor, como en sanitarios o residencias, en las que tenemos que garantizar que no lleguemos a tener transmisión importante en los próximos meses", ha defendido Simón, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos para frenar la expansión del virus.