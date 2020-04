El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado la importancia de la Atención Primaria y de "mantener la tensión" y las medidas de protección colectiva para poder comenzar la transición hacia "una nueva normalidad".

Así lo ha manifestado este domingo Simón, en rueda de prensa telemática después de entregar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el informe de 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición".

"Si se cumple, esteremos en una situación de partida para, si la situación epidemiológica lo permite, empezar la transición hacia una nueva normalidad", ha señalado Simón. Sobre esta "nueva normalidad", ha destacado que la fase de transición "tiene que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus".

"No será una normalidad como la conocíamos hace un año, sino una nueva normalidad en la que garanticemos que en los próximos meses los riesgos los podremos, si no controlar del todo, sí reducir los suficiente para que no afecten de forma tan negativa como hasta ahora", ha dicho.

El documento que han entregado al presidente del Ejecutivo, incluye unas "recomendaciones genéricas" para iniciar todo el proceso de transición. Así, Simón ha subrayado que han conseguido preparar este informe para que "empiecen a plantearse las condiciones necesarias para poder iniciar la fase de transición".