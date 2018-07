El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se autorretrató en el Congreso de los Diputados y le ha aconsejado "serenarse" porque España necesita respuestas a los problemas de los ciudadanos y no "rabia ni odio".

En un acto de homenaje al Gabriel García Márquez en víspera de la segunda votación de investidura en el Congreso, González se ha referido a las críticas que Iglesias hizo sobre él durante su intervención en el debate de investidura, donde dijo que tenía "las manos manchadas de cal viva", en referencia a los GAL.

"No sé por qué tiene esa carga de rabia dentro y de odio: "¡No lo entiendo!", ha exclamado el expresidente socialista. Ha añadido que las palabras de Iglesias representan "un maravilloso autorretrato" de lo que es el líder de la formación morada.

Al acto también ha acudido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha arropado a González, pero no ha hablado del asunto. Tras las palabras de Iglesias, Sánchez salió en defensa del expresidente de Gobierno: "Me siento muy orgulloso de Felipe González. Nosotros no jugamos con el terrorismo, quizá porque lo hemos sufrido en nuestras propias filas".