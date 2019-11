El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que "el PSOE debe parar esta coalición (entre ese partido y Unidas Podemos) y decirle a Sánchez que llame a Casado".

En una entrevista que publica el diario ABC, el dirigente popular dice que hace "un llamamiento responsable. Esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de modelo. El PSOE y Podemos no tienen legitimidad para cambiar el modelo: primero porque no tienen mayoría absoluta, y porque aun teniéndola no se podría cambiar el modelo".

"No lo hicieron Felipe González, Aznar, ni Rajoy. Es un cambio de modelo institucional, económico, social y territorial. Yo entiendo que el Partido Socialista tiene que parar esta coalición y decirle a Sánchez que descuelgue el teléfono y que llame al presidente Casado. Le corresponde a Sánchez gestionar la lista más votada, con casi 800.000 votos menos, pero la lista más votada", agrega el presidente gallego.

Preguntado si Pablo Casado, presidente del PP, debe plantear una oferta al presidente en funciones, explica que el líder de su partido "ha sido absolutamente responsable". "Dijo que iba a ejercer con responsabilidad el mandato de las urnas. No dijo nada de vetos, y es uno de los líderes políticos más dialogantes de nuestro país. Ahora, hay que entender su postura: ¿a quién le corresponde llamar a partidos políticos para sondearles?", agrega.

Asimismo, Feijóo considera "evidente" que el jefe del Ejecutivo ha actuado con rapidez a la hora de pactar con Podemos para ocultar su "fracaso" y la perdida de votos que ha sufrido en seis meses.

Preguntado sobre si es optimista, el presidente de la Xunta revela: "Si el PSOE no es capaz de parar esto, no soy optimista. Es una enmienda a la totalidad a todos los gobiernos del PSOE y a toda la historia del Partido Socialista, que nunca gobernó con lo que hoy llamamos Podemos en el Gobierno de la Nación".

"Y por supuesto el PSOE nunca le pidió la confianza y su voto a formaciones como Herri Batasuna ni a las formaciones independentistas catalanas. Y ahora el PSOE se enmienda en su totalidad en un plazo de seis meses… o mejor dicho, en un plazo de horas: en el debate en televisión, el único que admitió el candidato, era público y notorio que Podemos y el PSOE están en las antípodas. Esto es un disparate político, institucional, económico y biográfico", añade Feijóo.

También se muestra partidario de la propuesta de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo que instó a Casado esta semana a plantear un Gobierno de concentración. "Estaríamos hablando de la España de las libertades, como gran país de la UE, y de una madurez de nuestra clase política que nos volvería a reconciliar con la política", explica.