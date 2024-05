Alberto Nuñez Feijóo prosigue haciendo campaña para el PP de cara a las elecciones europeas del 9J, una campaña en la que está insistiendo en que no se puede volver a repetir el "error" de las elecciones generales.

En esta ocasión, lo ha repetido en Tomelloso (Ciudad Real), donde ha cargado contra el Gobierno por sus presuntos casos de corrupción: "No queremos un gobierno en el que el presidente, su partido y su gobierno estén cercados por presuntos casos de corrupción. No lo queremos. Y no queremos que para tapar esos presuntos casos de corrupción se intente amordazar a los jueces, a los periodistas y a la oposición. No lo vamos a consentir".

Feijóo, ha insistido en pedir el voto a los "estafados por Sánchez", a las familias con más dificultad para llegar a fin de mes y a los trabajadores, pero especialmente a la ciudadanía de regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias o Andalucía que "han visto que su voto ha sido para pagar los favores a los separatistas".

Ha pedido el voto afirmando que el PP es el que "tiene más propuestas" para Europa y el que garantizará "la prosperidad de la economía", evitando que Europa pierda "el liderazgo económico en beneficio de otras regiones del mundo".

El Partido Popular no es el único en campaña estos días que manda recados al PSOE, sino que hasta Sumar, socios del Gobierno, también han señalado las acciones de los socialistas en Europa, donde afirman que "pactan con la derecha" para las acciones que toma la Unión Europa.

"En Europa, el PSOE pacta con la derecha las grandes políticas que se ponen en marcha", explica Ernest Urtasun en el evento de Sumar en Vigo.

Sin embargo, sus ataques fueron más fuertes contra la derecha, ya que la formación plantea estos comicios como una oportunidad para frenar el avance de la ultraderecha a nivel europeo.

"Tenemos que decirle a los que quieren volver a los recortes y restringir nuestros derechos que no van a a ganar", explica en el mismo evento Yolanda Díaz, líder de Sumar. Una ultraderecha entre la que incluyen al PP, del que quieren evitar que en Europa se repita los acuerdos que está llevando a cabo en España con Vox. "El alumno aventajado de los acuerdos con al extrema derecha en Europa que es el señor Núñez Feijoo", apunta Urtasun.

Por su lado, la ultraderecha recurría ayer a un lema franquista para criticar a la ONU, en palabras de Santiago Abascal: "Ellos tienen la ONU, nosotros tenemos dos, y bien puestos".

Los nacionalistas también afinan sus discursos. Junts, que concurre en solitario, espera repetir sus resultados de 2019, mientras que el PNV también hace un llamamiento a potenciar la identidad vasca.

Todo esto a poco más de una semana de que los electores acudan a las urnas el próximo 9 de junio.