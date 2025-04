Feijóo deja en manos de la opinión pública y las encuestas la opción de que Mazón repita como candidato a la Generalitat

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, defiende la postura de Carlos Mazón, calificándola de "coherente" y "valiente" al vincular su carrera política al éxito de la reconstrucción de Valencia. Feijóo deja en manos de la opinión pública y las encuestas la posibilidad de que Mazón repita como candidato a la Generalitat, pese a las críticas y protestas por su gestión de la DANA. Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir sus obligaciones al no declarar la emergencia nacional. En respuesta, Enma López, del PSOE, critica a Feijóo por su "desnortamiento" y defiende la gestión del Gobierno frente a las críticas del PP.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, insiste en su defensa a Carlos Mazón y califica de "coherente" y "valiente" su postura de vincular "su carrera política al éxito de la reconstrucción" de Valencia. El número 1 del PP ha dejado, además, todo en manos de la opinión pública y de las encuestas para saber si, incluso, puede repetir el president como candidato a dirigir de nuevo la Generalitat. Todo, a pesar de las mentiras que cada vez más acorralan al dirigente valenciano.

A pesar de las informaciones, de las conclusiones de la jueza de Catarroja y del listado de llamadas de Salomé Pradas. De un listado en el que costó, y bastante, comunicarse con Mazón. En su auto, la magistrada señala la responsabilidad del Consell y señala la "pasividad" de la Generalitat de Valencia.

Feijóo, mientras tanto, sigue a la espera. Sigue dejando todo en manos de la opinión pública y de las encuestas. Sigue fiando en ambas que Mazón pueda repetir o no como candidato a la Generalitat. "Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Ha sido coherente, y valiente. Todo lo que dependa de nosotros lo haremos y trabajaremos para que la comunidad tenga una situación de recuperación mínima", ha expresado en 'OK Diario'.

Ahí es dónde aparece el sentir de la gente, con un Feijóo anunciando que medirán "puntualmente cómo está la opinión pública en Valencia" y que conforme a eso se adoptará la "decisión oportuna" para poder "reeditar" la Generalitat. "El president sabe que su carrera política depende del éxito de la reconstrucción. Así lo ha dicho, para mí es importante aceptar que ninguna de las dos administraciones estuvo a la altura de lo que se pedía de ellas en ese momento", insiste el líder de lPP.

Y es que Feijóo ha dejado la puerta abierta a una posible nueva candidatura de Mazón, a pesar de las protestas que contra él ha habido y hay y de que han sido varias las manifestaciones en las que se pide su dimisión por su gestión de la DANA: "Trabajaremos en esa candidatura. Si creemos que es necesario reforzarla trabajaremos en el otro plan de reforzamiento a la candidatura".

Apunta al Gobierno

El líder del PP, en ese sentido, ha reiterado que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no cumplió con "sus obligaciones" por no declarar la emergencia nacional: "Se daban todos los supuestos de la Ley de Protección Civil. No vamos a poder devolverle la vida a los fallecidos, pero sí debemos devolver la verdad de los hechos y de lo que sucedió, y la responsabilidad de lo que ha ocurrido".

"Nadie en el Gobierno ha asumido una sola responsabilidad. Nadie ha sido cesado. ¿Qué fue lo que hizo Mazón? Asumir competencias del Estado porque este se negó. Compareció en las Cortes Valencianas. Remodeló su Gobierno. Solicitó una Comisión de Investigación en las Cortes. Y tiene las dos manos ocupadas en reconstruir Valencia", insiste Feijóo.

"¿El señor Mazón qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue asumir las competencias del Estado porque el Estado se negó a asumir su responsabilidad. Segundo, compareció en las Cortes Valencianas. Tercero, hizo una remodelación profunda de su Gobierno, afectando dos consejerías y nombrando una vicepresidencia para la reconstrucción. Cuarto, solicitó una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Y quinto, puedes tener las dos manos ocupadas en la reconstrucción de Valencia. Y una cosa que creo que le honra, y es que identificó y vinculó su carrera política al éxito de la reconstrucción", prosiguió.

El PSOE acusa a Feijóo de estar "desnortado"

Enma López, secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, ha respondido a Feijóo le acusa de tener un "desnortamiento que adquiere dimensiones internacionales". Además, le ha reprochado a su formación el estar "al lado de cualquiera antes que con su país".

Ha argumentado el PSOE que frente al ruido y las críticas, el Gobierno busca oportunidades y abre y amplía mercados. "¿Qué hubieran hecho ellos? Seguramente se hubieran quedado cruzados de brazos, el PSOE ha vuelto a desplegar un escudo social" ha reivindicado.

También ha señalado que el PP no ha entendido nada cuando acusa al Ejecutivo de estar cambiando Estados Unidos por China la misma semana en que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent; ha censurado el recurso del PP contra el tratado de amistad con Francia o sus críticas a la exministra Teresa Ribera, ahora destacada por su influencia por el TIME.