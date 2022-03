El presidente de la Xunta y próximo líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el paro del transporte y por la nueva postura adoptada respecto al Sáhara Occidental. Para criticar la gestión al respecto, el candidato único a presidir el PP, ha elevado el tono y ha calificado al Ejecutivo de "autista".

"Nunca he visto en tres o cuatro días cometer tantos errores, nunca he visto un Gobierno tan autista ante un conflicto tan generalizado como este", se ha quejado Feijóo ante un grupo de periodistas. También ha hecho referencia a una "soberbia impropia" que, dice, está adoptando Sánchez. "El presidente no habla con nadie, toma decisiones que afectan a todos sin consultarlas con nadie y rompe consensos muy consolidados", ha detallado, sobre el giro del Ejecutivo respecto al Sáhara y en línea con Marruecos.

Como era de esperar, esta referencia no ha gustado a las familias que cuentan con algún miembro con esta patología. Desde la asociación Autismo España no han tardado en calificar como "desafortunadas" las palabras que Feijóo ha usado de manera peyorativa. "Las personas con autismo luchan cada día por el respeto a su dignidad como ciudadanos de pleno derecho, y los representantes públicos tienen especial responsabilidad en su tratamiento adecuado", le han afeado desde la organización.

No es la primera vez que el presidente gallego emplea palabras desafortunadas en sus intervenciones públicas. Hace tan solo una semana, asumiendo el discurso de Vox, llegó a afirmar que un caso de violencia vicaria no era tal. "Un padre mató a sus dos hijos por un problema con su pareja. Pero eso no es violencia machista", explicó Feijóo en un mitin.

Estas declaraciones le valieron más de una explicación y la respuesta de la mujer y madre de las niñas asesinadas a la que puso como ejemplo, quien dirigiéndose al político le dejó claro que su caso sí fue de violencia de género.