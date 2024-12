Feijóo acusa a Sánchez de enterrar al PSOE de González y Rubalcaba: "Cuantos más delitos, más te aplauden en el Congreso Federal"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el Congreso Federal de los socialistas ha "enterrado" al PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba y ha alumbrado "a un nuevo partido hecho a imagen y semejanza de Pedro Sánchez". Así, según Feijóo en la cita socialista de este fin de semana se evidenció que "cuantos más delitos, más te aplauden en el Congreso Federal".

Feijóo ha acusado a los socialistas de ovacionar a sospechosos y condenados por corrupción y criticar a los jueces y medios que destapan los casos. "Es la democracia al revés", ha censurado en una entrevista en Telecinco. Ha apuntado además que Sánchez no "tiene dignidad para dimitir", y que aunque el supuesto para una moción de censura es "tan grande como una catedral" sus socios, convirtiéndose en cómplices, le siguen sosteniendo porque nunca el Gobierno fue tan barato ni el presidente mandó menos.

El líder de derechas, que ha dicho no haber sido contactado por Junts tras ofrecerse para tumbar al Gobierno, ha apuntado que el futuro de Sánchez depende de que convoque elecciones, algo que a su juicio ahora no va a hacer, porque perdería, o "que alguno de sus socios le abandone". Y ha recalcado que él no tiene ansiedad, aunque sí preocupación por España y su calidad democrática. Feijóo ve un Gobierno acorralado por la corrupción y ha ironizado sobre que hace falta "mapa y cantimplora para ordenar este disparate".

Ha considerado además el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, "por el momento ha mentido menos que el presidente del Gobierno" porque Sánchez dijo que no le conocía y "se hacían fotos juntos", que no habían hablado y el empresario estuvo en Ferraz en una noche electoral y habían coincidido, además, en el cumpleaños del exministro José Luis Ábalos.

Al presidente del PP le han preguntado si también creyó al extesorero del PP Luis Bárcenas durante el caso Gürtel, a lo que ha replicado que su partido ha "pagado bastante" por un caso ya sentenciado y prueba de ello es la moción de censura que acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

También ha dicho que el PP citará a Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado, cuando conozcan el mapa de la corrupción que le afecta. No así a su mujer, Begoña Gómez, que tiene que declarar ante los juzgados por varios delitos y "ahí está bien", según el presidente de los populares.

Feijóo también ha aludido a la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos y a los mensajes que el ya exsecretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, registró ante notario tras recibir información sobre el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso por parte de una asesora de Moncloa. "¿Estas cosas de verdad las vamos a admitir como animal de compañía? El político que se calle ante esto le juzgará la historia, yo no me voy a callar", ha recalcado.