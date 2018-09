La exsubdirectora del instituto del máster de Cifuentes declara que no era necesario defender el TFM ante un tribunal

Nuño ha declarado esta mañana como investigada durante apenas 20 minutos ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, dentro de la pieza en la que se investigan las supuestas irregularidades en el máster de la expresidenta madrileña en el curso 2011-2012.

Durante su declaración, a la que no ha asistido ningún representante de la Fiscalía, Nuño ha querido dejar claro que ella no era la número dos del Instituto ni de su director y principal imputado, Enrique Álvarez Conde. Ha explicado que su actuación se ciñó a la evaluación de tres alumnos de la promoción de Cifuentes en sustitución de otra profesora, y ha dicho que únicamente uno de ellos defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) porque la normativa de entonces no lo exigía y el alumno podía aprobar con solo presentar dicho trabajo.