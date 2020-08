La Comunidad de Madrid ha sido la última región española en anunciar test masivos a una parte de su población. "El objetivo es ponerse por delante de la pandemia mediante la realización de test masivos para conseguir detectar el mayor número posible de asintomáticos", ha señalado el epidemiólogo Juan Gestal.

De esta manera, se quiere obtener una radiografía de la situación del virus en ese núcleo poblacional concreto. Ahora bien ¿es eficaz usar los test masivos como método de control? "No responde a la pregunta de cómo estamos respecto a la pandemia porque alguien que dé negativo hoy podría dar positivo mañana", ha destacado José Antonio Lopez, director del Departamento de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Algunos expertos coinciden en que los test indiscriminados funcionan cuando no hay trazabilidad de los casos, o en un sector concreto; por ejemplo, residencias de ancianos o centros sanitarios. Pero, añaden, no son eficaces si no se realizan de una forma dirigida tras un rastreo de los contactos. "Tener un testeo dirigido a aquellas personas que han estado en contacto con positivos para ver dónde se están produciendo realmente esos nuevos casos", ha apuntado Esteban Moro, profesor de la Universidad Carlos III y del Media Lab MIT.

Funciona antes de la explosión en el número de nuevos contagios. Por eso, en este caso, el tiempo es clave. "Si el rastreo funciona correctamente, en 48 horas se puede tener localizado un gran número de contactos y, de esa forma, se evita que ese brote pase a ser comunitario", ha puntualizado José Antonio López. Desde el Gobierno aseguran que este sistema funciona. Entonces ¿por qué se está dando transmisión comunitaria en varios territorios del país?

"No se ha dimensionado bien el sistema, o no se ha puesto suficiente énfasis en que era necesario tener el rastreo de contactos funcionando al 100% y dimensionado para el número de casos que pudiera haber", ha precisado Esteban Moro. Es decir, una falta de rastreadores y de previsión. Un rastreo manual que puede complementarse con el uso de aplicaciones, y que en España hemos podido descargar hace apenas unos días.

"Siempre nos hemos planteado ir por detrás de la pandemia de forma voluntaria, cuando precisamente hay que hacer todo lo contrario: tener todos los medios y hospitales preparados, tener rastreadores como guardias jurados, que nunca tenga que trabajar porque significa que no hay emergencias", ha afirmado José Antonio López. Con casi 3.000 nuevos casos diarios y una transmisión comunitaria en algunos territorios de nuestro país ¿qué método sería el más eficaz?

Según un estudio, la combinación de ambos. "Hay que seguir haciendo testeos, pero lo siguiente es hacer el rastreo de contactos", ha insistido Esteban Moro. Alcanzar este umbral es relativamente sencillo. Pero, para ello, es necesario contar con un sistema de rastreo a pleno rendimiento.