El Europarlamento aplaza su decisión sobre el nombramiento de Cañete como comisario

SU FUTURO, TODAVÍA SIN DECIDIR

Miguel Arias Cañete no ha convencido todavía a los eurodiputados, por lo que tendrá que esperar hasta la semana que viene para saber si obtiene el respaldo del Parlamento Europeo. En un examen muy exigente, Cañete no fue capaz de responder a una pregunta muy concreta: si había vendido sus acciones en petroleras a su cuñado. El exministro se limitó a decir que su cuñado no es familia directa.