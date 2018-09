Euforia en el PP tras conocer que la Fiscalía ha pedido el archivo del caso del máster de Pablo Casado

Entra Casado a la sala y los suyos le reciben con una ovación. No pueden contener la sonrisa.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido el archivo del caso del máster de Casado, el PP siente más que alivio.

"Espero que quienes han linchado a Casado se retracten", ha dicho Teodoro García Egea, secretario general del PP.

Ni por prevaricación administrativa, ni por cohecho impropio, la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a investigar a Casado por su master en URJC.

No ve los delitos que sí le atribuía la jueza instructora. Cree que los indicios en que se basa, no son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario. Incluso llega a razonar que algunas de las afirmaciones de Rodríguez Medel no pasan de ser una mera sospecha o conjetura.

"El Gobierno ha afirmado que no se dan instrucciones a la Fiscalía", ha dicho Isabel Celaá, portavoz del Gobierno.

Será el Alto Tribunal quien tenga la última palabra. Cinco magistrados, la mayoría de corte conservadora, que decidirán finalmente si imputar a Casado.

"Sería muy mala noticia que casado se librara", ha dicho Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, en ARV.

No ha sido la única buena noticia para Casado, la URJC ha archivado la investigación sobre su licenciatura al no detectar irregularidades.