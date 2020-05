La Asociación Yo No Renuncio, impulsada por el club de Malasmadres, ha iniciado una campaña en Change.org para exigir al Gobierno que favorezcan la conciliación para lo que proponen tres medidas urgentes: teletrabajo obligatorio, flexibilización de la jornada sin pérdida salarial y la ayuda para la contratación de un cuidador en caso de que ni el teletrabajo ni la adaptación o reducción de jornada sea posible.

Con motivo del Día Internacional de la Familia, la petición -dirigida a Pedro Sánchez- señala que las familias no son prioridad en esta sociedad y destaca que "ni siquiera una pandemia global como la del coronavirus ha hecho que esto cambie", por lo que piden el impulso de estas medidas para evitar que "la única solución para poder conciliar en esta crisis sea, de nuevo, la renuncia de la mujer".

"Cuando el pasado 14 de marzo nos encerramos en casa, a las más de 4 millones de familias con hijos e hijas que hay en España", explica la petición, que critica que se ha llegado a unaque hasta ahora ha estado cubierta por los abuelos y los centros educativos, por lo que ahora las madres de familia deben cargar "con la responsabilidad sin ofrecernos ninguna solución".

"Como resultado de esta crisis muchas más mujeres van a verse obligadas a renunciar al 'trabajo remunerado'"

Según un estudio realizado por la asociación, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres y ponen de manifiesto que "como resultado de esta crisis muchas más van a verse obligadas a renunciar al 'trabajo remunerado' para no abandonar los cuidados familiares (el trabajo reproductivo)".

Por eso, la primera medida que solicitan es que se apruebe el teletrabajo por imperativo legal más allá del estado de alarma y hasta tener certeza de la manera en la que se llevará a cabo la 'vuelta al cole' en septiembre. Apuntan que si la actividad se ha desarrollado desde la entrada en vigor del Decreto del estado de alarma con normalidad, eficacia y sin perjudicar a la empresa, no existen fundamentos razonables para denegarlo por parte de la empresa ya que la situación que dio lugar a su implantación no ha cambiado sustancialmente.

También piden facilitar la adaptación de jornada y la reducción de la misma sin pérdida salarial, siendo el Estado el que asuma el coste: ·cuando el teletrabajo no fuera posible, el/a trabajador/a tendrá opción de adaptar su jornada laboral lo máximo posible, siendo de obligado cumplimiento para la empresa el respeto a este derecho ya contemplado en el ET sin tener que acudir a la vía judicial para hacerlo valer. No se pueden anteponer los criterios empresariales a las necesidades vitales de niños, niñas y dependientes".

Por último, en caso de que ni el teletrabaj ni la adaptación o reducción de jornada sea posible, piden que se apruebe una ayuda retributiva para la contratación de un cuidador de los menores o personas dependientes para aquellas familias en la que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar. Se trataría de una ayuda distinta al Ingreso Mínimo Vital.

Medidas que consideran necesarias e imprescindibles para hacer posible la conciliación y que la mujer no tenga que renunciar a su carrera laboral.