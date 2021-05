Mientras miles de personas luchan aún contra el coronavirus, ingresadas en las plantas y Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales españoles, otros muchos creen que ya no hay tanto riesgo como antes, y no han dudado en aprovechar las primeras horas sin estado de alarma para involucrarse en fiestas y otro tipo de aglomeraciones multitudinarias.

Pacientes como Joana Giron, que fue hospitalizada tras contagiarse, estando embarazada de ocho meses, no daba crédito a lo ocurrido. "Me parece bastante imprudente. Es una locura", ha contado a laSexta. Hace unos días llegó a temer por la vida de su bebé: "No me entraba la comida, y en cinco días perdí seis kilos" Ahora está mejor, pero no sale de su asombro con las imágenes de la irresponsabilidad producidas tan solo unos minutos después de que dieran las 00:00 horas, momento en el que ya decaía oficialmente el estado de alarma.

Son demasiados los que creen que ya ha llegado el momento de las celebraciones. "Fiesta", "liarla" y "ser libres", entre las expresiones más repetidas entre los asistentes. Pero para todos ellos, Carlos Hidalgo, que acaba de regresar a casa tras varios días ingresado y con quien ha hablado laSexta, tiene un mensaje: "No entiendo esto de tantísima gente descontrolada, sin mascarilla... La libertad no es eso, sino estar aquí contándolo. Lo otro se llama irresponsabilidad grave".

Tampoco está de acuerdo con esa definición de libertad Carlos Tercero, que, con 28 años, sabe lo que es pasar la enfermedad de una forma grave. "Me ingresaron en el hospital militar con neumonía bilateral", ha detallado a la cadena, apuntando que "libertad es poder disfrutar de tu familia".

Mientras muchos se jactan de los terribles estragos de la pandemia y lo que aún nos queda por sufrir se dan paradojas de la vida: los que están en una cama tratan de empatizar. "Nos gusta mucho la noche, divertirnos, pero con prudencia. Si no, volvemos a estar como antes", ha señalado Joana. Especialmente porque la mayor parte de ellos, menores de 60, están sin vacunar y son los que más ingresan en los hospitales.