Esperanza Aguirre apuesta por que Pedro Sánchez gobierne en solitario, y para eso, dice, "habría que ofrecerle los votos que fueran necesarios", para evitar, ha añadido, que el Gobierno de España "caiga en manos de independentistas y comunistas bolivarianos".

A preguntas de laSexta sobre las negociaciones del PSOE para formar gobierno, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido rotunda: "Creo que gobernando en solitario y habiendo sido investido con los votos del PP, demostraría que el Partido Popular pone el interés de España por encima de todo".

Dice que es una opinión personal "que ya se que no es compartida por la mayoría de los dirigentes del partido popular", pero asegura que se lo ha traslado así a Pablo Casado: "Se lo he dicho en privado".

A su juicio, un Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos y apoyado por Esquerra "es un drama que hay que evitar". Ha añadido que esa abstención a Sanchez sería a cambio de no dar nada a los independentistas.

En el PP no comparten la opinión de Aguirre

Sus palabras han pillado por sorpresa a la cúpula del PP. Teodoro García Egea, preguntado por ello, tan solo ha respondido que Sánchez no les coge el teléfono. "Yo solo sé que Sánchez ya ha elegido. No nos llama", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que no comparte lo dicho por Aguirre, "pero tampoco lo comparte Pedro Sánchez".

Asegura que el candidato del PSOE "no coge el teléfono"y que por lo tanto "no está explorando otra vía" que no sea, en su opinión, que la de apoyarse en los independentistas.

La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho sobre esto que "lo que tenga que decirle a Casado, se lo digo en privado" y que ella prefiere que sea el PP el que gobierne en solitario.