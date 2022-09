Así lo ha afirmado la exdirigente madrileña en una entrevista en Telemadrid en la que se le ha preguntado sobre si echa de menos los enfrentamientos dialécticos con la regidora cuando era portavoz del PP en el Consistorio.

A ello ha contestado rápidamente con un "no", ya que es un extremo que no había porque los "rehuía". "Quiere ser muy buena y dar abrazos, pero le molesta muchísimo el debate político. Le parece que es algo de malvivir, como los políticos. Ella está para ser santa y una abuelita bondadosa, pero no para debatir", ha apostillado.

También se le ha preguntado sobre la estrategia medioambiental de Carmena centrada en las restricciones del tráfico en el centro de la capital, una política sobre la que se muestra contraria.

"Desde que está Carmena y se restringe el tráfico, y se hacen más atascos, ha subido la contaminación en Madrid", ha aseverado la expresidenta del PP de Madrid, quien dimitió de todos sus cargos en abril de 2017.

Tras afirmar que ve "muy mal" la pretensión de la alcaldesa de que desaparezcan los coches en Madrid, ha subrayado que los atascos han hecho que bajen un 11% los usuarios de la EMT y se llene el Metro de Madrid.