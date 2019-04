España, segundo país de Europa con menos viviendas sociales con sólo el 1%

José María González intentó evitar el desahucio hasta el último momento, el alcalde de Cádiz, medió con la Policía junto a 4 concejales. En 'Al Rojo Vivo' ha explicado que trabajan desde los despachos "intentando buscar acuerdos pero no podemos quedarnos tranquilos mientras sabemos que se está desahuciando a alguien".



No pudieron pero el Ayuntamiento les pagará un hostal hasta que encuentran una solución habitacional. Es lo que ha reclamado 'Amnistía Internacional', los Consistorios tienen que poner soluciones para que los ciudadanos no se queden en la calle.



Todo en un país a la cola en viviendas sociales. Koldo Casla, investigador de 'Amnistía Internacional' ha dicho que "España tiene un 1,1% de viviendas sociales, lejos de otros país, es el penúltimo país en la Europa occidental".



Colau hizo en su primer día como alcaldesa lo que muchas veces había hecho como activista. Un cambio en los Ayuntamientos que desde la PAH celebra. Otros como Manuela Carmena se reúnen con los bancos para encontrar una solución, apuesta por una oficina de mediación, algo que las entidades ven con buenos ojos.



Una lucha contra los desahucios de los nuevos alcaldes que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, define como "pura demagogia y propaganda de la peor estofa". Sólo en los dos últimos años 100.000 familias han sido desahuciadas.