José Luis Escrivá no ha asegurado que el anuncio del Ingreso Mínimo Vital vaya a producirse este jueves, como así lo indicaron fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales en el día de ayer. "Me he enterado esta mañana por los medios", ha asegurado el titular de Seguridad Social, respecto al anuncio. Si bien, no ha querido entrar en un posible choque con los socios del Gobierno del PSOE, asegurando que "los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos".

Según ha explicado en una entrevista en 'Cadena Ser', todavía "queda algún fleco por cerrar" para terminar de diseñar la norma, que "en unas semanas" llevará al Consejo de Ministros junto a Pablo Iglesias. "El anuncio va a ser inminente, entra dentro de lo posible que sea hoy, pero más allá de esto, es importante cuándo podremos llevar esa medida al Consejo de Ministros", ha indicado.

"El anuncio va a ser inminente, pero más allá de eso, es importante cuándo se llevará al Consejo de Ministros"

Preguntado por posibles presiones por parte de Unidas Podemos al Ejecutivo, el ministro de Seguridad Social ha negado la mayor, asegurando que no se siente "presionado" ni cree que "haya presión", sino que "esta medida ya estaba prevista, pero ahora urge adelantarla porque los hogares vulnerables" van a ver su situación más complicada debido a la crisis del coronavirus.

En cuanto a los detalles de esta norma, ha indicado que "el diseño está muy avanzado" y están "cruzando datos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para hacer cálculos". Si bien, ha asegurado que no va a ser una medida puente, que va a ir dirigida "a más de un millón de hogares, la mitad de ellos con niños y un 10% de familias monoparentales". "Es una medida de mucho calado", ha sentenciado, y calcula que beneficiará a unas 3 millones de personas.

Iglesias hoy habla de "nuevas reuniones en las próximas horas"

Después de que fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguraran que el anuncio del Ingreso Mínimo Vital se iba a producir hoy, Pablo Iglesias se ha pronunciado en redes sociales.

Ha indicado que "todo está listo para que en las próximas horas" se mantengan "nuevas reuniones" entre los equipos de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Seguridad Social para terminar de cerrar todos los detalles de "este sistema de protección social, que está llamado a convertirse en un nuevo derecho social nuclear de nuestro estado del bienestar y de nuestra democracia".

Sobre la medida pactada, asegurando que están "muy contentos" de haber acordado una renta mínima para este mismo mes de mayo. "Hay cientos de miles de familias en España que no podían esperar varios meses; hoy les decimos que el Gobierno es consciente de su situación y va a trabajar para acelerar al máximo todos los trámites necesarios para que este Ingreso Mínimo Vital efectivamente esté funcionando en este mes de mayo", ha señalado en su cuenta de Facebook casi al mismo tiempo que lo hacía Escrivá en la radio.