"Era el jefe de todo y de todos": así relata el exgerente de INASSA en Colombia el papel de Ignacio González en Lezo

La confesión del exgerente de INASSA no deja lugar a la duda: el capo de la trama Lezo era Ignacio González. Y como tal, fue él quien diseñó y dirigió la operación de compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II.

"Ignacio González era el jefe, el que organizó todo, el que dio la orden, el que trajo la empresa Emissao, el que repartió las comisiones, el que dio las órdenes a todo el mundo de todo", apunta Diego García en los audios de Lezo a los que ha tenido acceso la Cadena SER.

El negocio de compra de Emissa implicaba una jugosísima comisión a repartir entre España y Colombia. "Son seis millones de dólares. Tres millones de dólares tiene que ser para España y tres millones de dólares tiene que ser para gente de Colombia", relata Diego García.

De los tres millones que caerían en España, dos millones tenían que ser para el expresidente madrileño y el tercero para otro dirigente del PP: el exdelegado del Gobierno en Melilla: "Son dos millones de dólares para mí, o sea para Ignacio González, y un millón de dólares para una persona que me trajo el negocio y que me ha ayudado mucho que se llama Luis Vicente Moro".

Finalmente la mordida fue de 5,4 millones de dólares que, según el propio Diego García, se repartieron así:

1,8 millones para Ignacio González y 900.000 por cuatro personas que eramos Diego García, Edmundo Rodríguez, Luis Moro y Ramón Navarro. El reparto que deja claro quién mandaba allí.

Pero el expresidente madrileño ya estaba en apuros judiciales por su ático de Marbella y dio orden para que su parte se ingresase en una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino, su hombre fuerte en Latinoamérica.

"Entonces Edmundo me dice: 'La parte de Ignacio González la voy a recibir yo porque Ignacio está de mierda hasta aquí. No tiene como procesar dinero y no tiene cómo sacar, no tiene cómo hacer nada. Y me ha pedido que yo se la tenga'", aseguró ante el fiscal el exgerente de INASSA en Colombia. En definitiva, su confesión coincide casi al milímetro con la que ya hizo Edmundo Rodríguez y oscurece aún más el futuro de Ignacio González.