El PP se ensaña con Montse Mínguez tras su dimisión: "No dimite por coherencia, sino porque la han pillado. Ella era la buitre consorte"

Los detalles El secretario 'popular' ha recuperado una de las expresiones que Mínguez había utilizado en sus críticas a los populares: "La que gritaba '¡caretas fuera!' y nos acusaba de buitres resulta que tenía al especulador en casa. Ella era la buitre consorte".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado duramente a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE, tras su dimisión en medio de la controversia por los negocios inmobiliarios de su pareja. Tellado afirmó que la renuncia de Mínguez confirma que el PP tenía razón y que dimitió porque fue descubierta. Criticó la contradicción entre el discurso de Mínguez contra la especulación inmobiliaria y las actividades de su pareja, quien posee 30 pisos en alquiler. Además, Tellado cuestionó la elección de colaboradores de Pedro Sánchez y predijo que el presidente también dimitirá en 45 días, insinuando que el Gobierno está "derrotado".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado con dureza contra la ya exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras anunciar su dimisión en plena polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja. "La dimisión de la portavoz del PSOE demuestra que el PP tenía razón", ha asegurado, a lo que ha subrayado que la exdirigente ha dimitido "porque la han pillado".

Tellado ha centrado sus críticas en la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso de Mínguez contra la especulación inmobiliaria y la actividad empresarial de su pareja, que tendría al menos 30 pisos en alquiler y ha sido señalado por presuntos desahucios de inquilinos.

"Porque decía una cosa y hacía la contraria, porque tenía un discurso incendiario contra quien poseía alguna vivienda y resulta que su pareja acumulaba 30", ha afirmado el dirigente popular, que ha insistido en que su situación se había vuelto «insostenible» tras conocerse las informaciones.

El secretario 'popular' ha ido más allá y ha acusado a la socialista de no haber dimitido por voluntad de coherencia, sino porque "la han pillado". Además, ha recuperado una de las expresiones que Mínguez había utilizado en sus críticas a los populares: "La que gritaba '¡caretas fuera!' y nos acusaba de buitres resulta que tenía al especulador en casa. Ella era la buitre consorte".

Tellado también ha aprovechado la salida de Mínguez para arremeter contra el persidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestionar la elección de sus colaboradores. "¿Pero dónde ficha Sánchez a sus personas de confianza?", ha preguntado, antes de citar, entre otros, a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar.

Por último, el dirigente 'popular' ha situado la dimisión en el inicio de la precampaña electoral y ha pronosticado que Sánchez seguirá los pasos de la socialista. "El efecto Montse Mínguez marca el arranque de campaña. El cinismo, la mentira y el fraude se llevan por delante a un pilar fundamental del sanchismo. Hoy dimite la portavoz que trasladaba el mensaje del PSOE y estoy seguro de que Sánchez lo hará dentro de 45 días", ha afirmado, antes de concluir que el Gobierno está "derrotado".

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