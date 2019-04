Empieza la batalla por liderar Podemos aunque Iglesias y Errejón intentan rebajar la tensión ante los medios

Ante las cámaras, ambiente distendido, pero oficialmente la batalla política entre Iglesias y Errejón ha comenzado. "Los inscritos y las inscritas van a tener que elegir entre equipos y entre ideas a las que se vinculan esos equipos", explica Pablo Iglesias.

Pero en la campaña de primarias que arranca hay en juego, en realidad, mucho más. Porque es el propio Pablo Iglesias el que habla abiertamente de una elección entre dos liderazgos, o él o Errejón: "En el caso de que Errejón gane, será el líder del partido se ponga como se ponga".

Un enfrentamiento entre ambos que estará plasmado también en el propio sistema de votación. Porque como para la Secretaría General no tendrá la competencia de su número dos, Iglesias decide situarse también como cabeza de su propia lista, para poder visibilizar ante los militantes, ahí sí, el cara a cara. "Espero que no sea para eso porque eso no es lo que quiere la militancia, creo que formamos buen tándem y hay que conservarlo", señala Errejón.

Hoy se han conocido las listas de uno y otro para Vistalegre con algunas novedades. En la de Iglesias, como número tres, el economista Vicent Navarro. En la de Errejón está el actor Pepe Viyuela y no Tania Sánchez.