El Congreso de los Diputados ha debatido este jueves sobre la ley de eutanasia, que algunos colectivos de la sociedad civil llevan gestando años y que hoy mismo será aprobada por la Cámara baja para su posterior aplicación.

Y precisamente, estos mensajes, que diversas asociaciones en favor de la eutanasia han pronunciado en sus discursos, se han colado entre las comparecencias de los diputados. En este sentido, ha destacado especialmente la emotividad de María Luisa Carcedo, médica y diputada del PSOE, que ha recogido las palabras de diversos enfermos y familiares afectados, Rafa, un hombre de 35 años con tetraplejia que aseveraba sobre la ley: "Me da tranquilidad, quiero una bala en la recámara".

Carcedo también ha citado las palabras de Fernando Cuesta, un enfermo de ELA que dejó su testimonio grabado antes de morir: "Que los políticos alguna vez piensen en los ciudadanos que sufren”, ha expesado, y sigue: "El que quiera vivir que viva, pero que nos dejé morir con dignidad. No sé qué músculo moveré mañana, no quiero ese final”, ha descrito Carcedo, que en voz de Cuesta.

Así, según la diputada socialista, con la aprobación de esta nueva ley "desaparece del Código Penal la sanción". En este caso, ha hecho referencia al caso de Ángel Hernández, acusado por haber ayudado a su mujer a morir tras padecer una enfermedad degenerativa. Y también recoge sus palabras: "Le preste mis manos", le dijo Ángel a su mujer, María José. Después de que sus manos la acariciaran, la alimentaran, la cuidaran por amor, dedicándole 30 años de su vida que no podrá volver a vivir", ha esgrimido emocionada la representante.

Junto con eso, Carcedo ha terminado su comparecencia con otra cita, en este caso del paciente Luis de Marcos, enfermo de escleroris múltiple, que le dijo a su mujer: "Asun, todos venimos al mundo con una misión, y a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a luchar por uno de los derechos más básicos", ha recitado la diputada, que lanza a sus compañeros en el hemiciclo: "Ojalá podáis tener esta salida si la necesitáis".

La mayor parte del hemiciclo, a favor de la ley

También, en sus intervenciones, los representantes de otros partidos del Congreso, como Medel Pérez, de Unidas Podemos, Sara Jiménez, de Ciudadanos, o Carolina Telechea, de ERC, han apoyado el discurso en favor de la eutanasia.

"Soy dueña de mi vida, pero también de mi muerte. Nadie tiene derecho a decirme cómo debo vivir, pero tampoco cómo debo morir", ha expresado Lozano, que incide en que este miércoles termina la tipifación como delito de las ayudas a morir: "No podemos permitir que personas que llevan actos de amor tengan que hacer frente a una condena de cárcel", insiste la republicana.

"Hay confusión con discursos que salen hacia fuera", ha aseverado, por otra parte, la representante de Ciudadanos. Asimismo, remarca que se trata de una ley "garantista" que concede "un verdadero derecho de decisión y respeto a la voluntad de las personas que lo están pasando mal", recalca Jiménez.

También ha recogido estas palabras Medel Pérez, que a su vez lanza un duro mensaje contra los partidos que se han opuesto a la ley: "Es una ley muy perseguida por la extrema derecha, porque no tolera la democracia. Porque la democracia no es solo votar, es respetar a los que no piensan como tú. Pero como son rabiosamente intolerantes, llenan su discurso de odio, que es lo que se hace cuando no tienes ningún argumento", ha expresado.

El Partido Popular y Vox comparten argumentos

Junto con eso, a pesar del "consenso" del que han hablado las diputadas que estaban a favor de la ley, la sesión de este jueves también ha reflejado la negativa del Partido Popular y de Vox al cambio legislativo.

"Hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España. Se implanta la cultura del descarte y la muerte: ustedes han optado por la muerte en lugar de los cuidados. Hablar de libertad, compasión y derecho es una burla", ha espetado Lourdes Méndez, diputada de Vox.

En este sentido, desde la formación de extrema derecha aseguran que el Congreso "no ha escuchado" las demandas de algunos colectivos, "como el Colegio de Médicos de Madrid", incide Méndez. Argumento que también ha lanzado el representante del PP, José Ignacio Echániz: "Se quedan ustedes tranquilos con 260 expertos diciendo que la ley es inconstitucional. Cuando los médicos dicen que se va a aplicar sin garantía", asevera.

Junto con eso, ha asegurado que la eutanasia se solicita "desde la vulnerabilidad", y ha mostrado su negación personal a aplicarla como médico: "No daré ninguna droga letal a nadie aunque me lo pida, ni sugeriré un tal uso", ha esgrimido.