Fueron casi cuatro horas de declaración a cuyo vídeo ha tenido acceso laSexta. La coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, asumía ante el juez toda la responsabilidad de la gestión de los contratos de material sanitario investigados y aseguraba que nunca pensó que los empresarios imputados se llevasen tan elevadas comisiones.

"Yo pensaba que Medina y Luceño trabajaban para Madrid y querían ayudar a los madrileños. Si me hubieran dicho que cobraban, habría ido a la policía", declaraba Collado como testigo asegurando que en ningún momento le dijeron que eran comisionistas.

Ellos me dijeron que tenían arraigo y que iban con ánimo altruista. Me sentí absolutamente engañada

Pero lo cierto es que cobraron y muy bien. Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron 6,6 millones de dólares por mediar en la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia. Collado explica en su declaración cómo se gestaron los contratos de mascarillas, guantes y test por los que el consistorio pagó unos 11,9 millones de euros. Ella creía que era China la que corría con el pago de los servicios de Luceño y Medina.

"¿A usted le llamó Matilde (García Duarte, la coordinadora de Alcaldía) para insinuarle que a este señor había que darle el trabajo? ¿Le llamó Javier Hernández o el primo del alcalde? ¿o el propio alcalde?", inquiere el magistrado Adolfo Carretero, en un tono mucho más pausado que el empleado con Medina o Luceño. "Nadie", niega Collado. "Usted le dijo al fiscal que fue pava.. ¿Por qué fue pava, porque confió en ellos totalmente?", sigue el juez. "Porque tenía que haber sido menos confiada. Ellos me dijeron que tenían arraigo y que iban con ánimo altruista. Me sentí absolutamente engañada", explica Collado.

Además, insiste en que se comunicaron a través de un correo genérico y que nunca se vieron en persona porque estaban confinados. En un momento de la declaración, Collado explica también que al principio no sabía que Medina (hijo de Naty Abascal y del duque de Feria) era un personaje público y que entendía que las empresas las tenía Luceño. "Se me presenta como una persona que conoce perfectamente el negocio en China. Él (Luceño) hablaba de mis fábricas, no le pedimos acreditación", reconoce.