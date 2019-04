Luena admite los malos resultados del PSOE en Galicia y Euskadi y argumenta que la campaña ha sido "en condiciones muy difíciles"

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha admitido que su partido ha obtenido un resultado "negativo" en las elecciones en Galicia y el País Vasco y, aunque ha evitado profundizar en el análisis, ha subrayado que ha sido "una campaña con unas condiciones muy difíciles para el PSOE".

Así lo ha señalado el número dos de los socialistas ante los periodistas en Ferraz, en una breve comparecencia de dos minutos tras la que no ha admitido preguntas.

Luena ha comenzado felicitando al PNV y al PP por sus resultados en Euskadi y Galicia y, en particular, a los presidentes en funciones, Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu, e inmediatamente después ha reconocido que en el PSOE "obviamente" no están "satisfechos con estos resultados, que no son positivos para el PSOE".

En cualquier caso, ha agradecido el esfuerzo a los candidatos, a los militantes y a los votantes que les han apoyado en Galicia y el País Vasco y ha destacado que el PSE va a ser "determinante para abordar la gobernabilidad".

Así, ha subrayado que su candidata, Idoia Mendia, ya ha dicho que sus nueve diputados van a "garantizar que la agenda prioritaria para Euskadi será la agenda social". Mientras tanto, ha apuntado que en Galicia el PSOE ha empatado en escaños con En Marea, pero ha subrayado que están a la espera del recuento, porque se disputan un escaño con el PP en Orense, que le permitiría ser la segunda fuerza.

Con todo, ha admitido que ha sido un resultado "negativo en ambas comunidades autónomas", pero ha añadido que ha sido una campaña "con unas condiciones muy difíciles para el PSOE".