Manuela Carmena: "Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista y abierta"

"Hemos conseguido casi 500.000 votos, eso nos hace sentir satisfechos, pero sabemos que no vamos a poder gobernar", ha dicho Manuela Carmena.

"Yo no voy a seguir siendo alcaldesa, es un resultado que no queríamos", ha apuntado.

En este sentido, la alcaldesa de Madrid ha añadido: "Me habéis oído hablar muchas veces de la democracia y lo importante que es cuidarla. Ahora mismo, me gustaría agradecer muchísimo el apoyo que he tenido en tantas ocasiones".

Pese a perder el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena ha lanzado un mensaje positivo: "Estoy segura de que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista, abierta, seguirá siendo nuestra querida ciudad, solidaria, creativa y participativa".