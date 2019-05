Almeida asegura que Villacís tendrá "un papel muy importante" y promete acabar con Madrid Central

El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hablará con la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, para "materializar un mandato de centro derecha" en Madrid.

"Tenemos que ponernos a trabajar para materializar ese mandato y que a partir del 15 de junio haya un alcalde de centro derecha en Madrid, un alcalde del PP", ha señalado Almeida, que ya se ve como alcalde de la capital, en una entrevista tras el 26M.

Sobre Villacís ha dijo que "al margen del título que pueda tener, va a jugar un papel importantísimo". "No sé si vicealcaldesa, no sé si primera teniente alcalde, pero no va a habar ningún problema en el cargo", ha añadido en Es Radio.

Un tripartido en el Ayuntamiento de Madrid

La candidata de Ciudadanos ya ha dado por hecho que estarán en el gobierno municipal de Madrid. "Nos planteamos formar parte de un gobierno; tenemos equipo y experiencia". "Hay puntos que nos acercan como la bajada de impuestos", ha dicho en una entrevista en la Cope.

Villacís ha celebrado la derrota de Más Madrid, lo que supone que Manuela Carmena no repetirá como alcaldesa, lo que ha considerado una "misión cumplida": "Queríamos terminar con un gobierno populista, así que misión cumplida por ahora", ha señalado.

Cs dice que coincide con el PP en que quieren bajar impuestos y Vox, en su deseo de acabar con Madrid Central.

Desde Vox, Javier Ortega Smith también ha mostrado su intención de formar parte del gobierno en el Ayuntamiento de la capital. Coincide con Martínez-Almeida en su deseo de acabar con Madrid Central. El popular ha defendido durante la campaña que ese proyecto de Carmena "tiene que dejar de existir".