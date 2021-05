Las elecciones a la Comunidad de Madrid se celebrarán este martes 4 de mayo, y lo harán no siendo día festivo y envueltas en un clima de pandemia. Sin embargo, todos los madrileños y madrileñas tienen derecho a acudir a su colegio electoral más cercano aunque sea día laboral, con permisos retribuidos para ello.

El horario de votación en estos comicios será de 09:00 horas a 20:00 horas. No obstante, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha varios protocolos de actuación para garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar el riesgo de contagios.

¿A qué hora tengo que ir a votar?

Desde la Comunidad se ha tratado de potenciar y facilitar el voto por correo para reducir la movilidad ante la situación excepcional causada por la pandemia. Sin embargo, serán muchos electores los que el 4 de mayo decidan acudir presencialmente a las urnas.

Con motivo de evitar aglomeraciones y reducir posibles riesgos, la Comunidad de Madrid ha establecido unas franjas horarias que, aunque no serán obligatorias, sí son recomendables seguir para los colectivos más vulnerables. Asimismo, también se aconseja que aquellos que decidan no votar por correo lleven el voto preparado de casa para reducir el tiempo de exposición en los colegios electorales.

Con todo, la distribución de votantes por franjas horarias es la siguiente:

De 10h a 12h : personas vulnerables mayores de 65 años

: personas vulnerables mayores de 65 años De 19h a 20h : personas infectadas de coronavirus o sospechosos

: personas infectadas de coronavirus o sospechosos Resto de horas: resto de personas

Como ya pasó en las elecciones catalanas, en el caso del último grupo, el derecho a voto es fundamental y se debe garantizar sea cual sea la circunstancia. Eso sí, para hacerlo deberán presentar un certificado que justifique el desplazamiento al colegio electoral y abandonar el confinamiento.

Medidas anticovid en los colegios electorales

Además de las franjas horarias para grupos vulnerables, la Comunidad también ha establecido algunas normas de protocolo sanitario. Por un lado, las personas que formen parte de la mesa electoral deberán utilizar guantes, gel hidroalcohólico y mascarilla FFP2, además de estar a una distancia de 1,5 metros entre ellos y no poder compartir documentos o bolígrafos. No obstante, y según confirmó el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, no proporcionarán equipos de protección individual (EPI) a los miembros de la mesa electoral.

Por otra parte, el electorado deberá acudir al centro electoral con mascarilla, aunque se distribuirán más en la entrada, además de gel hidroalcohólico, para actuar como doble mascarilla. Además, es recomendable llevar el voto preparado de casa para evitar estar expuestos más tiempo del necesario.

Los colegios electorales deberán ser espaciosos para permitir formar colas que respeten la distancia entre electores y la ventilación constante en el interior. Asimismo, habrá personal de seguridad encargado de velar por el cumplimento de estas normas así como señales que indicarán el recorrido de la votación.