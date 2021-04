Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo debaten sobre la subida de impuestos. Mientras que el candidato de Unidas Podemos mantiene firme su posición a favor de subir los impuestos a los más ricos, el socialista afirma que no es la solución en el momento actual. Iglesias resalta bajar los impuestos a los autónomos en situación vulnerable y defiende recuperar el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, para los que tengan un patrimonio de más de un millón de euros, excluida la vivienda habitual, y para las herencias de un millón de euros, respectivamente.

Algo que no comparte el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Aunque Gabilondo afirma que está de acuerdo con las palabras de Iglesias en el planteamiento global, resalta la idea de la ministra Calviño de que "hasta que España no se recupere económicamente y en el empleo no hay que tocar los impuestos".

Un debate sobre los impuestos entre PSOE y Unidas Podemos, en el que el exvicepresidente del Gobierno ha recordado las palabras virales de Cristina Pedroche en las que defendía que los que tenían más debían pagar más para mejorar lo público. "No sé a quién vota Cristina Pedroche, pero dijo algo muy sensato", afirma Iglesias, que destaca cómo la presentadora afirmaba que tenía un buen salario y no le importaba pagar más impuestos para que hubiera una buena sanidad y educación". "Soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote?", se preguntaba Cristina Pedroche, que afirmaba que quería que el dinero que ganaba fuera "para que haya cosas públicas de verdad, no para que nos roben": "No quiero PP. No me gusta que nos roben y les sigamos votando". Pero, ante estas palabras, Ángel Gabilondo mantiene su posición sobre la subida de impuestos: "En este momento, no".