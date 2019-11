Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha asegurado en una rueda de prensa en Girona que allí, la "zona cero del independentismo", se intenta "asesinar civilmente" a la gente "que no se somete a esa dictadura del nacionalismo".

El político ha insistido en que "esto es lo más parecido a lo que se vivió en el País Vasco en los años 90", haciendo referencia al terrorismo de ETA, "sin los asesinatos".

"No estamos diciendo que se les mate, pero aquí sí se intenta asesinar civilmente", ha ha apuntado Espinosa de los Monteros, argumentando que "a la gente que no se somete a la norma separatista o nacionalista se le impide que pueda ejercer su trabajo con libertad, que se pueda asociar con libertad... Se le acosa, se le intenta asesinar civilmente".

En esta línea, el portavoz de Vox ha destacado la "valentía" de los miembros de su formación. "Nuestros candidatos en Gerona son los más valientes de toda España. En Vox estamos especialmente orgullosos de nuestros candidatos en Gerona, así como en el conjunto de Cataluña", ha expresado.

Los CDR, "terroristas"

Además, Espinosa de los Monteros ha recordado que Jorge Buxadé, candidato por Vox en Girona y líder del grupo en el Parlamento Europeo, presentó en Bruselas "una propuesta para declarar a los CDR como grupo terrorista". "Es decir, como lo que son", ha querido recalcar el político.

Una propuesta que, tal y como ha apuntado, "no ha contado con el apoyo del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos". Algo que Espinosa de los Monteros ha achacado a que "todavía hay demasiados políticos que andan con paños calientes intentando ocultar la realidad".

Esta es "que en Cataluña no se vive una normalidad democrática. En Cataluña no se puede expresar uno con libertad, no se puede uno educar en un colegio con libertad... No se puede ejercer la libertad en el día a día", ha afirmado el portavoz de Vox.

Por esto, ha asegurado Espinosa de los Monteros, sus candidatos "son especialmente valientes, porque viven con el acoso permanente". "Algunos tienen que vivir escoltados. Vivir escoltado en tu propio pueblo, en tu propia ciudad, es algo absolutamente intolerable", ha declarado.

Una "falta de normalidad" que el portavoz de Vox ha afirmado que "se debe a que los CDR son grupos terroristas, pese a que el PP, PSOE y Cs lo nieguen".