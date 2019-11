Pablo Casado, el líder del PP, está en Vitoria, donde espera recuperar terreno después de que en esta comunidad no obtuviera ningún escaño. Se ha referido a ese compromiso de Pedro Sánchez de no formar una coalición con el PP y dice Casado que ellos son los únicos que desde abril mantienen su no a la investidura del candidato del PSOE.

"Hoy estamos en Halloween y Sánchez nos ha dado pistas, nos ha dicho que se quiere volver a disfrazar de Frankenstein con los nacionalistas y Podemos. Después de meses de truco, hoy nos ha enseñado su trato. Y asegura que "si no está haciendo nada en Cataluña es porque le debe el puesto a Junqueras, Torra y Otegi, y a su juicio, quiere volver a gobernar con ellos.

"Nadie merece ser presidente de algo que no se cree", en referencia a la "nación española".

En su opinión,"nadie merece ser presidente de algo en lo que no se cree. Si usted no cree en la nación española que tiene cinco siglos usted no merece ser presidente de la nacional española" y concluye que "Sánchez es malo para España". Ha recordado que Sánchez aún no ha sido investido por las Cortes: "No ha ganado ninguna de las investiduras a las que se ha presentado. Solo ganó una moción con una alianza negativa, no era el candidato de nadie".

El PP y las encuestas

Sobre las encuestas, fuentes del PP dicen que los acontecimientos no ayudan: "VOX es el partido de los indignados del centro derecha que cada vez que le dan a un policía se indignan... Y los independentistas van a reventar la visita del rey. el 4 de noviembre), la jornada de reflexión o el día de las elecciones... Va a estar difícil si Vox sigue subiendo".