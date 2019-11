La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha pedido al resto de formaciones "anteponer los intereses generales" del país a la "miopía de sus intereses partidarios".

En declaraciones a los medios, Calvo ha instado a las fuerzas políticas que permitan la conformación de un nuevo gobierno y que no bloqueen la situación. "Hemos dado un paso al frente absolutamente transparente para que España tenga un gobierno. Desde luego no es por nosotros. Es por este país. España no es una palabra, es un compromiso con la realidad de lo que somos como democracia", ha defendido.

En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado que "ahora le toca a algunos demostrar eso" y dejar de lado sus intereses partidistas. "A nosotros nos han faltado horas para poner en lo alto de la mesa nuestro compromiso con una fuerza progresista", ha añadido.

Asimismo, Calvo ha advertido de que si no se permite la investidura de Sánchez "los ciudadanos estarán cada día mucho más perplejos" y podrán ver "la falta de responsabilidad".

Preguntada por la postura de ERC ante el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, Calvo ha subrayado que a los partidos independentistas "también les toca velar, de la manera que consideren oportuno, por la necesidad de un país" de tener "un gobierno pronto".