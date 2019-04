Los candidatos cierran la campaña entre llamadas al voto útil y una clara pugna por los indecisos

Con un escenario muy abierto en el que todo está por decidir, los partidos concluyen su campaña electoral del 28A.

Sánchez: "Ciudadanos ha dejado el centro y la derecha y ha abrazado a la ultraderecha en un ejercicio de sectarismo"

En Valencia ha estado Pedro Sánchez, que ha dicho que "Ciudadanos ha dejado el centro y la derecha y ha abrazado a la ultraderecha en un ejercicio de sectarismo que va a pagar caro el próximo domingo". Además, ha añadido que "las derechas abrazan sin rubor a la ultraderecha en vez de combatirla".

Pedro Sánchez ha apuntado que "este país ama la igualdad y se reconoce grande en su diversidad, que no es un freno, sino la mayor riqueza que tiene" y que "no se puede retroceder".

En un acto junto a Ximo Puig -en la Comunidad Valenciana habrá elecciones autonómicas también el 28A-, Pedro Sánchez ha mostrado su negativa a un posible referéndum en Cataluña: "No es no. A los independentistas les decimos que no vamos a hacer un referéndum de independencia y que no vamos a permitir que se quiebre la Constitución ni el Estatuto en Cataluña".

El candidato socialista ha apuntado que "sólo el PSOE defiende el Estado de las Autonomías, el autogobierno y una nueva financiación autonómica", que su formación no tolerará "que se plantee la recentralización de competencias" y ha apuntado: "El estado unitario ya lo sufrimos 40 años en la dictadura".

Criticando a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez ha subrayado que "con una mano recortaban el Estado del Bienestar y con la otra se metían en el bolsillo el dinero de los españoles".

Por otro lado, Pedro Sánchez también ha subrayado: "Esta ola de ilusión no la va a poder frenar ningún cordón sanitario del PP o Cs".

Pablo Casado: "Sólo el PP garantiza el cambio de Gobierno"

Pablo Casado, en el mitin de cierre de campaña en Madrid, ha estado con Suárez Illana entre otros. En el WiZink, ha pedido unir el voto "en las elecciones más trascendentales de la historia de la democracia": "Sólo el PP garantiza el cambio de Gobierno".

El líder del PP se ha mostrado optimista y ha dicho que van a ganar pese a quienes les dan por "abatidos" y quienes pretenden "dividir": "Vamos a salir a la calle a decir que vamos a gobernar. Juntos somos imparables".

Además, Pablo Casado ha añadido que son "el partido de la España rural" y que van a "garantizar que los toros, la caza y la pesca se mantengan". "Qué manía tiene la izquierda con prohibir", ha subrayado.

Casado también ha insistido en que "el compromiso del PP es crear dos millones de puestos de trabajo y bajar los impuestos".

Por último, el candidato del PP ha apuntado que su formación "va a ser la garantía para el futuro de España".

Iglesias llama al "voto útil" para "frenar a la derecha y para garantizar que haya políticas progresistas"

En Madrid también ha cerrado Unidas Podemos, Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento al "voto útil" para "frenar a la derecha y para garantizar que haya políticas progresistas".

La plana mayor de Podemos ha arropado a su candidato a la Presidencia del Gobierno. Ha sido la primera vez que se ha visto a Pablo Iglesias y a Irene Montero, su número dos por Madrid compartiendo acto.

Unidas Podemos ha cerrado la campaña en el mismo sitio en el que la abrió, en el sur de Madrid, y ha hecho un llamamiento para que la gente de izquierdas no se quede en casa el 28A.

Rivera dice que el voto naranja vale el doble: "Por una cara echas a Sánchez y con la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa"

El acto final de campaña de Albert Rivera ha sido en Valencia, allí el Presidente de Ciudadanos ha dicho que el voto a su partido vale el doble: "Por una cara echas a Sánchez y con la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa. Coged la papeleta naranja y daos el gustazo".

Albert Rivera ha apuntado que está listo para llegar a La Moncloa: "Me siento preparado y con energía para asumir este reto y gobernar España junto a este equipo. Quiero que este país mire al futuro, que la educación sea un pilar básico y que tengamos el mejor país para formar una familia".

Además, el líder de Ciudadanos ha atacado a Pedro Sánchez insistiendo en que debe estar fuera del Gobierno: "Si hay un solo escaño más para echar a Sánchez y liderar el cambio; no dejaremos pasar la oportunidad".

Rivera ha afirmado que el cambio es posible, pero que no hay que confiarse porque, dice, todo depende de unos cuantos votos. Junto al presidente de la formación ha estado en Valencia la plana mayor de Ciudadanos. Sostienen que están seguros de que van a dar la campanada el domingo.

Abascal dice que Vox "espantará" de La Moncloa a "los traidores sin escrúpulos"

Vox ha cerrado en Madrid, en la plaza de Colón. Santiago Abascal ha dicho que el futuro de España está en juego y que el 28A será decisivo: "O el pacto de la traición o una alternativa patriótica".

En este sentido, el líder de Vox ha añadido: "El próximo 28 de abril nos jugamos el futuro de España. O la desaparición o la continuidad histórica de nuestra patria. O miseria socialista o prosperidad de nuestros hijos y nietos. O la dictadura progre o la libertad de los españoles".

Santiago Abascal ha defendido el papel de Vox en la política afirmando que es "un movimiento patriótico cultural de defensa de la unidad nacional" capaz de "hacer frente al separatismo y los progres".

Asimismo, Abascal ha apuntado que Vox "espantará" de La Moncloa a "los traidores sin escrúpulos"