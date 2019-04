Ana Pastor y Vicente Vallés, moderadores del Debate Decisivo con 'antecedentes' ya en 2015

En la recta final de la campaña de las elecciones generales, Atresmedia retransmite el Debate Decisivo, una cita fundamental para los candidatos de cara al resultado del 28A.

Atresmedia ha vuelto a confiar en los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés como moderadores, igual que hicieran en 2015. "Llevamos semanas preparando el debate, el enfoque de las preguntas y los temas, pero hasta el último minuto no hemos tomado la decisión", ha explicado Ana Pastor.

En 2015 fue Vicente Vallés quien hizo la primera pregunta. Fue a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "¿Por qué no está aquí Rajoy?", le pregunto.

Según han explicado los propios moderadores, ahora, en comparación con 2015 han cambiado muchas cosas, la situación es otra, sin embargo, hay temas que todavía están de actualidad. "Hay temas que se repiten, otros tienen menos presencia y hay asuntos que existen pero tienen un enfoque completamente diferente", explicó Ana Pastor en laSexta Noche.

En este sentido, Vicente Vallés ha recordado que en 2015 tenían una serie de preguntas preparadas, sin embargo el desarrollo del debate acabó condicionando en buena manera. "En 2015, de todas las preguntas que hicimos, la mitad fueron sobrevenidas, surgieron sobre la marcha porque en el debate pasan cosas y a partir ahí hay que reaccionar".

Ana Pastor y Vicente Vallés han destacado que el paro es uno de los temas que, por desgracia, se sigue manteniendo: "No se puede y no se debe evitar". También han apuntado que Cataluña volverá a centrar parte de la atención: "No puede haber un debate sin hablar de Cataluña porque es un tema central desde hace unos años".

Ahora, el Debate Decisivo ya está aquí, una cita en la que los candidatos la juegan.