Cierre de urnas, cumpleaños, nacimientos, monjas… las anécdotas más curiosas de la jornada electoral

Nadie se queda fuera de una jornada electoral que para muchos es diferente. María José tiene un 67% de discapacidad y hoy es vocal de una mesa de votación en Valencia: "No me lo creía, además es la primera vez que vengo y me había sorprendido".

Una jornada electoral marcada por las fechas navideñas. Árboles y guirnaldas acompañaran a los votantes.

Hoy vota hasta la Iglesia, como una monja que dice que "hay que votar como Dios manda y él se encargará luego de lo demás". Muchos son primerizos como Rufina que ya tiene la nacionalidad española y por tanto puede votar: "En Bolivia nunca voté y me hace mucha ilusión poder hacerlo en España".

Pablo también vota por primera vez acaba de cumplir 18 años y vive en París: "Llegué ayer y ya ves, cumpliendo con mi deber".

Quien también cumple años es Mónica Oltra, votando con pastel incluido y en VOX su candidato, Santiago Abascal ha sido padre.

En Málaga votaba el líder de Unidad Popular Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha sorprendido a los periodistas con su segundo nombre 'Alberto Carlos'.

Sorpresa para el Ministro de Educación cuando un interventor de Podemos no ha queridos darle la mano: "La educación es muy importante".

Andrés Herzog pone empeño en cerrar el sobre del Senado, el sobre sepia de Artur Mas se ha resistido en entrar y Ada Colau llevaba voto pero no DNI.

Hay quien vota a toda velocidad como un colegio electoral ha estado tan solo un minuto abierto pero el resto tenemos hasta las ocho de la tarde parta ejercer nuestro derecho al voto.