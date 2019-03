Susana Díaz pide a Sánchez que se quede en la oposición y que no pacte con Podemos porque pondría en duda la unidad de España

PIDE QUE NO PACTE CON PODEMOS PORQUE PONDRÍA EN DUDA LA UNIDAD DE ESPAÑA

Susana Díaz ha pedido públicamente al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se quede en la oposición. Por un lado, le pide que no permita una investidura de Mariano Rajoy ni del Partido Popular pero también le pide que no pacte con Podemos. También ha hablado de la situación interna en el PSOE. La presidenta andaluza le pide a Sánchez que no tenga ansiedad, que huya de aventurismos y que abra un proceso de reflexión para recuperar la credibilidad.