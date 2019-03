Rajoy satisfecho con sus encuestas y avisa que puede haber sorpresas en el segundo puesto

El presidente del Gobierno y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha asegurado que puede haber "alguna sorpresa" en el resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre, pero no ha querido concretar si se refería a su propia formación, al PSOE o a los partidos emergentes.

Así se ha pronunciado Rajoy en una charla informal en Palma de Mallorca con los periodistas que siguen la caravana electoral del PP, en la que se ha mostrado "optimista" en cuanto al resultado que va a lograr su partido en los comicios, ya que, según ha argumentado, los españoles están "entendiendo" las reformas y las medidas que se han aplicado esta legislatura.

Cuando los periodistas le han preguntado por el panorama electoral y sus rivales, en especial si ve debilitado a Pedro Sánchez tras el debate a cuatro organizado por Atresmedia y la caída del PSOE en las encuestas, el jefe del Ejecutivo ha rehusado comentar la situación del PSOE asegurando que no iba a meterse "en líos de nadie".

Eso sí, poco después ha apostillado: "Puede haber alguna sorpresa". Sin embargo, no ha querido precisar si se refería a que los socialistas no están tan mal cómo se está publicando; si el Partido Popular puede lograr más ventaja de la que recogen las encuestas; o si Ciudadanos y Podemos no tienen tanto peso como recogen los datos.

En cualquier caso, Rajoy ha quitado trascendencia al ataque directo que realizó en Sevilla al PSOE -cuando aseguró que deberían pasar una "etapa tranquilos" porque sus recetas no son "creíbles" después del "lío" que organizaron cuando gobernaron-- y lo ha enmarcado en el 'rifirrafe' político propio de la campaña electoral.