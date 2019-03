Rubalcaba: “Si Santamaría quiere a las mujeres, que le diga a Rajoy que quite a Cañete”

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tercie para que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "quite a Cañete" de candidato a las europeas, porque su modelo es que "las mujeres se queden en casa". Rubalcaba ha señalado que Miguel Arias Cañete tiene la misma mentalidad que "mucha gente de la derecha, que cree que los hombres son superiores a las mujeres".

La polémica se ha desatado después de las palabras de Cañete, cuando argumentó que no había querido hacer alarde de "superioridad intelectual" en el debate del jueves con la candidata del PSOE, Elena Valenciano, para no ser tachado de machista.

No obstante, ha precisado que Rajoy ya conocía los ideales de Cañete cuando le puso de candidato del PP a los comicios europeos. "Cañete ya es reincidente. Ya habló de los regadíos. Si Rajoy le ha puesto es porque no le disgustan estas cosas. Pero si la vicepresidenta tanto poder tiene, y tanto quiere a las mujeres, que le diga a Rajoy que quite a Cañete. Porque es una vergüenza para las mujeres y para todos los hombres que respetamos a las mujeres", ha aseverado.

El líder socialista ha argumentado que Arias Cañete habla de la superioridad intelectual de los hombres sobre las mujeres porque piensa que "necesitan ser tuteladas" y, de ahí, "el modelo de la derecha marca que las mujeres no pueden tener libertad para decidir sobre su maternidad" y que "deben estar tuteladas por un médico, por un cura...".