El 60% de los encuestados está en contra de un pacto PP-PSOE

El barómetro de la laSexta pregunta sobre un posible pacto político para realizar una gran coalición de gobierno entre PP y PSOE. La mayoría, casi el 60% de los encuestados está en contra de este pacto y sólo uno de cada tres españoles estaría a favor.

Una sola frase del expresidente Felipe González en laSexta, bastó para armar el revuelo que ha durado toda la semana. Ana Pastor, en 'El Objetivo', le preguntó por la posibilidad de un pacto PP-PSOE y el expresidente respondió que "si el país lo necesita lo deben hacer". Felipe González ha matizado sus declaraciones, una semana después de su entrevista con Ana Pastor.



Horas después, el líder de los socialistas, daba portazo a esta hipótesis. "Mientras yo sea secretario general del PSOE no habrá Gobierno de concentración. No lo habrá porque creo que no sería bueno para España y por supuesto no sería bueno para el PSOE", afirmaba rotundamente Rubalcaba.



El propio candidato del PP a las europeas no decía que no a ese pacto: "No descarto una gran coalición PP-PSOE si el interés general lo exige en un futuro".



Posibilidad preocupante del bipartidismo que preocupa a izquierda Unida. "No estamos en una ficción. no es una rumorología es una realidad muy concreta y en el PP no harían ascos a eso y en el PSOE hay un sector muy importante que tampoco", aseguraba Cayo Lara.

Felipe González ha matizado sus declaraciones, una semana después de su entrevista con Ana Pastor. Con todo, a los españoles, según el barómetro de laSexta, no les agrada la idea de un pacto Partido Popular - Partido Socialista. El 59% no lo quiere.

Una gran mayoría, casi el 74% cree que el bipartidismo está en crisis y, sobre qué piensan de ese denominado partidismo, a 8 de cada 10 no le gusta. Es poco más del 82% frente al 11% que lo aprueban.