Las mesas ‘multireferéndum’, un detenido y la muerte de un diputado del PP marcan la jornada electoral

En este pequeño colegio electoral de Villar de Ciervo, en Salamanca la jornada comenzaba sin presidente: “Vengo y me dicen que no ha querido ser presidente de mesa el que estaba programado” cuenta un votante. Héctor Beas, el joven al que se le había asignado el cargo se ha negado a presidir: “El sistema que tenemos me parece corrupto”.

Una decisión que está considerada como una infracción: “Un delito personal. Han entrado en mi casa” cuenta Beas. Una vez dentro, los agentes se lo han llevado a comisaría para prestar declaración. “Me han cogido. Yo estaba tranquilo pero me han llevado a comisaria”. A pesar del incidente la jornada se ha restablecido gracias a la suplente y los cerca de 300 vecinos se han acercado a las urnas para introducir su voto.

Del interior de un colegio electoral a las mesas del ‘multireferéndum ‘en Cataluña. A pesar de la prohibición del Tribunal Supremo, los promotores de esta iniciativa han montado 276 puestos distribuidos en 130 municipios. Los Mossos han retirado de las calles ocho mesas por esa prohibición a la que se ha referido el ministro de Interior: “Yo confío en que la gente cumpla lo que ha dicho el Tribunal Supremo”.

En Aragón la jornada electoral ha estado marcada por el fallecimiento de un diputado del PP. Es Joaquín Salvo que ha muerto de un infarto al corazón cuando se dirigía a votar.