Mariano Rajoy: "Ni los escaños ni los votos sirven para legitimar una operación ilegal"

En una entrevista en Onda Cero, Rajoy ha recordado que él es partidario de que gobierne siempre la lista más votada, aunque esa es una regla que puede tener alguna "excepción", por ejemplo en el caso de que el 27S esa lista fuera de la Junts pel Sí, porque es una opción que lleva a la ruptura de las reglas del juego, la liquidación de la Constitución, la supresión de la soberanía nacional y la desaparición de España como país.

"La regla general de que gobierne la lista más votada tiene su excepción y en este caso si fuera posible construir una alternativa frente a quien quiere liquidar España sería algo sensato y razonable", ha apostillado. Y es que, según Rajoy, mientras él sea presidente añade que "en España se va a cumplir la ley".

También ha dicho que a partir de ahí está dispuesto a hablar, pero no de asuntos como la unidad de España, la soberanía nacional o los derechos fundamentales que tienen todos los españoles ni de la igualdad entre ellos.

"Yo siempre he estado dispuesto a hablar. Lo que no he encontrado es una voluntad de diálogo, sino voluntad de monólogo". Para Rajoy, "lo mejor" que podría pasar a partir del 27S es entrar en una etapa de "serenidad y sensatez" y finalizar la época de "incertidumbre" a la que, a su juicio, han llevado los actuales gobernantes catalanes.