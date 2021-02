En estas elecciones de Cataluña los principales candidatos no han sido los únicos protagonistas. La caída de la participación ha sido histórica y ha batido récords en unas elecciones autonómicas catalanas atípicas, pero aún así la jornada electoral ha dado mucho de sí y ha dejado multitud de historias y anécdotas, la mayoría relacionadas con los miembros de las mesas o con los propios votantes.

Estas son algunas de las mejores curiosidades que nos ha dejado el 14 de febrero en los centros electorales de Cataluña.

De presidente de mesa, un payaso

La sorpresa ha saltado a primera de hora de la mañana en un colegio de Tarragona en el que un presidente de mesa se ha presentado a ejercer su labor disfrazado de payaso. La vestimenta lo incluía todo: peluca, sombrero, nariz pintada, una camisa con lunares de colores, dos grandes zapatos y hasta un albornoz por encima. Eso sí, llevaba también la mascarilla.

El hombre se hace llamar Lugi y ha contado a 'Rac1' que se ha vestido de payaso porque las elecciones de Cataluña le parecen "un circo".

Además, cuenta el presidente mesa que la Policía le ha preguntado si "iba borracho" y que él lo ha negado. "Les he dicho que si querían me hicieran el test. Me han dicho que no podía ir así vestido, que no era respetuoso", ha resumido el hombre, que ha atendido así a los votantes.

Los EPI, protagonistas por partida doble

Sin duda los EPI, equipo de protección individual, iban a tener un papel importante este 14 de febrero ya que los contagiados de covid-19 podían acudir a votar a última hora. Pero lo que no sabíamos era que el propio Epi, de la famosa pareja con Blas de Barrio Sésamo, iba a acudir a las urnas. Un ciudadano, aprovechando el juego de palabras y los carnavales, se ha presentado a votar disfrazado de este personaje de dibujos acompañado de un cartel donde se leía 'ningún político te protegerá, ponte un EPI'.

La sorpresa de Gerard Piqué

Otra de las anécdotas de la jornada electoral la ha compartido Gerard Piqué en sus redes sociales. El jugador del FC Barcelona ha acudido esta mañana a votar en el municipio de Sant Just Desvern y en la mesa donde iba a votar se ha encontrado una cara muy conocida: la de su hermano.

Además de esta graciosa coincidencia, en ese mismo colegio electoral se encontraba también el expresidente de la Generalitat José Montilla como presidente de mesa. En un principio Montilla estaba designado como suplente pero al no asistir el titular tuvo que encargarse de esa función.

Un hombre descubre en Correos que alguien ya ha votado por él

Francisco Sáez es un vecino de la ciudad de Barcelona que acudió el viernes a una oficina de Correos para emitir su voto por adelantado y así evitar las aglomeraciones del domingo en los centros electorales. Sin embargo, los trabajadores de la sucursal le comunicaron que no podría hacerlo porque, supuestamente, ya había ejercido su derecho a voto, según informa 'Rac1'.

En el sistema de Correos constaba, de hecho, que el hombre había votado solo un día antes, el jueves. "Les expliqué que eso era imposible. Acababa de abrir el sobre que envía la oficina del censo electoral hacía una hora", comentó Sáez.

Ante esta supuesta usurpación de identidad, el hombre pidió explicaciones a Correos y acabó consiguiendo un certificado del voto que se había emitido en su nombre el día anterior. Y efectivamente algo fallaba, porque ese documento no tenía firma. Así que Sáez ha presentado una reclamación a esta empresa pública y desde la oficina aseguran que van a investigar el suceso.

Ateos en las iglesias y madridistas en el Camp Nou

La apertura de otros espacios que no son colegios electorales para votar en este 14F ha dejado varias paradojas. Una de ellas ha sido la de los ateos y agnósticos que llevaban años sin entrar en una iglesia y que hoy han tenido que entrar en la de Santa Bárbara de Súria, en Barcelona. La tarjeta censal les informaba de que tenían que ir a votar a este centro religioso, y eso han hecho: depositar su papeleta rodeados de cruces e imágenes religiosas.

Tampoco habrá sentado bien a los seguidores futboleros del Real Madrid el hecho de tener que ir a votar al Camp Nou, que es el estadio del FC Barcelona y que también ha servido como espacio electoral. “A mí me hacía ilusión venir a votar aquí, pero acabo de hablar con uno que es del Real Madrid al que no le hacía tanta”, ha comentado a Efe un ciudadano del barrio de Les Corts. Eso sí, no han votado sobre el césped azulgrana, sino en el Auditorio 1899.

Y otra imagen curiosa ha sido la del Colegio de Médicos de Barcelona, que ha acogido cuatro urnas a pesar de que el presidente de este colegio, Jaume Padrós, era partidario de aplazar las elecciones.

Saboteo de dos repetidores de telecomunicaciones en Girona y Lleida

Los repetidores de telecomunicaciones de Rocacorba (Girona) y Cubells (Lleida) han sido saboteados durante la noche del sábado al domingo, horas antes de que iniciase la jornada electoral en Cataluña. Así lo han informado los Mossos, que aseguran que este hecho, que ha perjudicado las emisiones de RTVE y RNE, no ha afectado en la constitución de meses ni transmisión de datos. Juan Carlos Molinero, comisario de los Mossos, ha señalado en TV3 que "la normalidad" ha marcado el inicio de la jornada electoral en un día en el que la policía catalana ha desplegado "un dispositivo de máximos" con motivo de las elecciones.