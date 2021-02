La resaca de 'El Debat' de laSexta no ha impedido que los candidatos a las elecciones del 14F mantengan la tensión en sus mensajes. En este sentido, son varios los dirigentes que han hablado tras la jornada de ayer, en la que Salvador Illa fue la principal diana de sus adversarios.

Precisamente, el exministro de Sanidad ha entrado a valorar el debate, y lanza su artillería contra prácticamente todos los participantes: "En el debate de ayer en laSexta se ejemplificó que contra Illa vale todo", expresa en una entrevista con EFE. También indica que no tiene previsto acudir a los tribunales por las "calumnias" que, asegura, lanzaron contra él, pero se mantiene tajante: "Contra Catalunya no vale todo, a nivel personal no tengo previsto acudir a los tribunales, pero digo que todo tiene un límite", sentencia.

En estas nuevas declaraciones, Illa también arremete contra las formaciones independentistas, aunque apunta que no veta "a nadie". Sin embargo, lanza un mensaje a Esquerra Republicana: "ERC ha de decidir dónde juega. Ellos están en una dinámica interna, haciendo como unas primarias entre el independentismo", expresa.

También asegura que el pacto firmado entre los soberanistas catalanes, que lo vetaba de un hipotético futuro Govern independentista, "es un reflejo de la políticas de trincheras", y apela de nuevo a las intervenciones que se hicieron contra él en el debate: "Ayer se dijo falsamente que me había vacunado. Esto es una forma de hacer política 'trumpista', de falsedad", concluye.

Laura Borràs, Chacón, Fernández y Carrizosa mantienen las críticas a Illa

La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha sido otra de las primeras en valorar la contienda de ayer. En una rueda de prensa en el Fórum de la Nueva Economía en Cataluña, ha criticado la figura de Salvador Illa como ministro de Sanidad, y mantiene que ella nunca se ha planteado formar un gobierno con su candidatura: "A mí no me hacía falta firmar un documento que dice que no pactaré con el PSC del 155. Lo hemos repetido en la campaña, pero no hacía falta porque no lo hemos hecho allí donde lo necesitaban, que era en el Congreso. No hemos apoyado ni los presupuestos, ni los estados de alarma", sostiene.

Con respecto a los movimientos de su formación tras las elecciones, Borràs afirma que cada contienda electoral "es un plebiscito": "Nunca tantos votos independentistas habían servido de tan poco en el Congreso. Solo si repetimos la fórmula del 1-O podremos avanzar. Estas elecciones son un plebiscito interno", incide.

Algo parecido ha defendido Àngels Chacón, candidata de PdeCat, que aboga por "no investir presidente a alguien que colaboró con el 155". Aun así, se ha desmarcado de sus homólogos de JxCat: "Nos distinguimos de ellos porque no entendemos que la forma de hacer política sea la confrontación, el 'no' a todo", afirma, y sigue: "Otra cosa es investir presidente. Eso es algo distinto". De este modo, mantiene su negativa ante Illa.

Junto con eso, otro de los candidatos más críticos con el líder del PSC ha sido Alejandro Fernández, del Partido Popular. En esta línea, el político critica, en un acto en Terrassa, donde también estaba Pablo Casado, que el exministro de Sanidad, a pesar de sus negativas, acabará pactando con ERC: " Que nadie caiga en el engaño, el PSOE está todavía en esa operación; el único cordón sanitario fue el que se aplicó al PP, que tuvo hasta notarios", denuncia.

Precisamente, con respecto a dicho cordón sanitario, encabezado por las formaciones independentistas, Fernández lanza sus quejas en forma irónica: "Es más bien una sauna de conchabe, un paripé para salvar a Illa", afirma.

Por otra parte, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, también ha vuelto a arremeter contra el exministro; en este caso, en una entrevista con Catalunya Radio. Incluso asegura que los socialistas y los republicanos alcanzarán algún tipo de acuerdo: "PSC y Esquerra pactarán, quieren replicar en Cataluña la misma estructura de poder que tienen en España. La operación Illa es la operación tripartito", espeta.

De este modo, aunque tampoco ha negado que su formación haga cordones sanitarios en el Parlament, insiste en que ve difícil una coalición con el PP y el PSC: "Las aritméticas serán complicadas. Yo espero que Illa me haga presidente a mí", concluye.

Jessica Albiach, contra Carrizosa y los independentistas

Ahora bien, también se ha mostrado dura la candidata de En Comú Podem, Jessica Albiach. No obstante, esta no focaliza sus críticas sobre Illa, sino sobre el propio Carrizosa: "Decía que éramos el tridente de la ruina, por estar en el Gobierno de Barcelona, en el Estado y en la Generalitat. Y yo digo: ¿ruina de quién? Es la ruina de los privilegios de los ricos”, expresa.

La política también ha expuesto su opinión sobre el conocido pacto catalán que veta al candidato del PSC: "Es una lógica absurda y vieja que corresponde al año 2017. No entendemos la hipoteca de Esquerra con Junts per Catalunya. Y aun así vuelven y vuelven", sentencia.

Aragonès insiste: "Illa es incompatible con ERC

Junto con eso, también se ha pronunciado el líder de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que en una entrevista en Al Rojo Vivo ha incidido en que, de ninguna forma, pactará con los socialistas: "Salvador Illa es incompatible con Esquerra Republicana. Esto está más claro que nunca. Hay dos posibilidades, una presidencia de illa y otra de ERC, y lo hemos dicho en campaña: es imposible un pacto con el PSC. Un PSC que ha asumido el programa político de Ciudadanos, hasta a sus aliados, como el PP, y que no ha negado que, llegado el caso, pudiera aceptar los votos de Vox", señala.

Ante esto, el candidato independentista describe que "solo" hay dos opciones en Cataluña: "La de salvador illa y la de Esquerra Republicana. Es evidente que mucha gente va a votar por la libertad de Cataluña, y en todas esas claves, la única opción es ERC", concluye.